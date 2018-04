Zabila ho vážná nemoc a alkohol? DJ Avicii (✝28) pitím řešil strach z davu fanoušků

Avicii nečekaně zemřel. Může za to alkohol? fotobanka Profimedia

Jeho život vyhasl v pouhých osmadvaceti letech a ihned se vyrojily spekulace o příčinách smrti. Je všeobecně známo, že DJ trpěl zánětem slinivky břišní, podstoupil operaci žlučníku a slepého střeva.

V minulosti měl problémy s nadměrným pitím alkoholu, což mu rozhodně nepřidalo. Podle jednoho z nejznámějších českých dýdžejů Michaela Buriana, který měl tu čest slavného kolegu potkat, byl Avicii skromný introvert, který měl paradoxně problém s vystupováním před velkým davem.

Strach prý řešil pitím alkoholu. Za jeho skonem prý ale zřejmě stojí nemoc. „Bohužel byl nemocný, proto před zhruba dvěma lety přestal koncertovat. Je to nepodložená informace, ale tuším asi, že ta nemoc bude stát za tou smrtí,“ řekl webu Irozhlas.cz Burian s tím, že DJ trpěl již zmíněným chronickým zánětem slinivky. Na ten by ale v žádném případě neměl pít alkohol.

DJ Avicii spolupracoval během své úspěšné kariéry například s Ritou Orou, Madonnou či skupinou Coldplay. Mezi jeho největší hity patří skladby Wake Me Up!, The Day nebo You Make Me ■