I pekelná móda z 80. let jí sekne: Sexbomba Bendová na sebe navlékla blyštivé sako s vycpávkami a šaty jako noční košili

Alice Bendová vzpomínala na 80. léta. Super.cz

"Ale bavilo mě to, i s těmi podivnými modely a účesy. Jde to proti tomu, jak mě stylizují pořád. A na to období 80. let vzpomínám ráda. Je to moje dětství, narodila jsem se v roce 1973, což bych možná neměla ani přiznávat. Na to, co jsme měli, i co jsme neměli, dodneška vzpomínám," svěřila.

"Moje děti teď měly ve škole retro týden. Vyžila jsem se v tom, abych sehnala tu hru se zajícem a vlkem, kde se sbírala vajíčka. A když jsem dětem říkala, že tohle byl náš iPad, připadalo jim to hrozné. Ten nebarevný displej, na ten fakt vzpomínám ráda stejně jako na další věci," vyprávěla.

Pokud jde o módu osmdesátých let, i k té se Alice ráda vrací a po modelu inspirovaným těmito roky sáhla i na filmovou premiéru. "Třeba tohle lesklé sako s vycpávkami. Tím vzpomínám na svoji maminku, která právě tohle nosila," usmívala se Alice, která tento kousek doplnila šatečky, které připomínaly noční košilku. ■