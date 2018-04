Ředitelka České Miss přiznala rozchod s podnikatelem. Měsíce ji podváděl s milenkou!

Eva a Martin se rozešli. Michaela Feuereislová

"Je to pravda. Náš vztah s Martinem se bohužel nijak nelepšil, naopak. Už není důvod pro mě ve vztahu s ním setrvávat. Martin je pro mě obrovským zklamáním. Ještě před týdnem to mezi námi bylo v pořádku, bohužel jsem se dozvěděla věci, které přecházet a tolerovat opravdu nemohu. Budu upřímná, i když se mi to neříká lehce. Dozvěděla jsem se o tom, že již tři měsíce má milenku. Přišlo mi to anonymem," řekla Super.cz Čerešňáková.

"Dýchala jsem za něj, půl roku seděla každý den u jeho postele v nemocnici. Když se probral z umělého spánku, viděla jsem v tom zázrak a to, že mu Bůh dal druhou šanci. Je pro mě obrovsky bolestivé vidět, s jakou nepokorou dál žije svůj život," dodala smutně Čerešňáková.

Eva nyní žije především přípravami finále České Miss, které se uskuteční již 2. června v Ostravě. "Makáme, celý tým jsme nyní ve stoprocentním nasazení a doufám, že se bude finále České Miss hostům i televizním divákům líbit a vybereme nádhernou Českou Miss," dodala ředitelka soutěže. Finále bude vysílat v přímém přenosu Televize Seznam. ■