Smutná zpráva: Tělo slavného dýdžeje (✝28) bylo nalezeno bez známek života!

„S politováním oznamujeme, že zemřel Tim Bergling, známý jako Avicii. Rodina je zdrcena a my žádáme všechny, aby respektovali její právo na soukromí v obtížné době. Žádné další informace nebudou zveřejněny,” sdělil v prohlášení zástupce populárního dýdžeje.

Mrtvé tělo bylo nalezeno v Ománu v městě Maskat. Příčina úmrtí zatím není známá. Ví se, že DJ trpěl zánětem slinivky břišní, podstoupil operaci žlučníku a slepého střeva. V minulosti měl problémy s nadměrným pitím alkoholu.

Dýdžej, který v minulých letech pravidelně bodoval v hitparádách, spolupracoval během své úspěšné kariéry například s Ritou Orou, Madonnou či skupinou Coldplay. Mezi jeho největší hity patří skladby Wake Me Up!, The Day nebo You Make Me. ■