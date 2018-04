Daniel Landa zvládl svoje vnitřní běsy: Chystá nový film, potápí se, lektoruje, jen závodění vynechal. Loni měl čtyři bouračky

Daniel Landa Super.cz

První muzikál Daniela Landy (49) měl premiéru v roce 1996 a ještě dvaadvacet let poté se úspěšně uvádí, i když už v několikátém nastudování. Žádné jeho dílo už pak tak extrémní úspěch nemělo. "Tak asi byl člověk nejvíc nabitý tou potřebou to ze sebe vyžvejknout. Má to asi tu správnou energii," myslí si autor.

Kdysi si titulní postavu Krysaře sám zahrál, nyní to přenechal mladším. Jako Krysař exceluje Přemysl Pálek a Dan mu nehodlá lézt do zelí. "Fakt nelituju, že už v tom nehraju. Sice mě přemlouvali, abych si na nějaké jubilejní repríze tady v Kalichu zahrál, ale v podstatě jsem to vyloučil. I když ne úplně, protože nikdy neříkej nikdy. Ale zatím o tom neuvažuju," řekl Super.cz a my jej trošku nahlodávali, že pětisté nebo tisící představení do konce roku 2018 vyprodaného muzikálu by si to určitě zasloužilo.

Ruce do klína Landa nesložil. "Čeká mne finalizace letitého projektu. Potřebuju dopsat a natočit film Odžito. A tím ze sebe dostat uměleckou cestou celou tu anabázi. Film Odžito je vlastně tím příběhem, který jsem odstartoval kohoutem na cenách Český slavík. Ale ono to jelo přes léta, takže ten film tomu dá nějakou logiku, uměleckou i další," vysvětlil.

Kromě uměleckého projektu se Landa věnuje mentálnímu tréninku. "Mám ještě dva lektory, kamarády, bývalé experty na bezpečnost, a děláme akademii, kde se mohou lidi naučit ovládat svoje mentální síly a dovednosti. To mě moc baví. Samotného mě to posunulo velmi daleko. Neříkám, že jsem bezchybný člověk, nejsem ani Ježíšek ani Buddha. Ale minimálně mám páky na to, jak zvládat svoje špatné černé dny a udělat si z nich světlejší. Myslím, že je to teď dobré," soudí.

Nevynechali jsme ani povídání o Landových sportovních aktivitách. "Jsem docela překvapený, co mi to tělo v blížících se padesáti ještě dovolí. V ježdění autem mám tedy teď přestávku, protože loni jsem čtyři rozbil a moje okolí to nepovažuje za dobrý fór. Rád bych si tenhle rok udělal instruktora v nádechovém potápění, které mě hodně baví. A samozřejmě trénuju bojové sporty, abych se udržel v kondici," vypočítal. ■