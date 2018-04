Objevte neznámé krásy Korintského zálivu

Když se řekne dovolená v Řecku, nejspíše se vám vybaví ostrovy, jako jsou Rhodos, Kréta či Zakynthos. Řecko ovšem nejsou pouze ostrovy, ale také velká část pevniny, která vám toho může hodně nabídnout. Většina Čechů zná oblast Chalkidiki, ale jsou i méně známá a možná i krásnější místa.

Kouzlo řecké pevniny si zamilujete

Korintský záliv se nachází na jihu pevninského Řecka. Záliv dostal název podle starobylého města Korint, které leží na východním pobřeží. Zdejší krajina si vás získá nádhernými výhledy, které nabízejí strmé kopce zrcadlící se v azurovém moři. Jedním z mnoha důvodů, proč vyrazit na dovolenou právě sem, jsou také krásné oblázkové pláže a křišťálově čisté moře.

Pokud jste v minulosti toužili tuto kouzelnou část Řecka navštívit, nezbylo vám nic jiného, než vyrazit po vlastní ose. Skvělou zprávou pro všechny cestovatele je, že Vám od letošního roku cestovní kancelář Alexandria jako jediná nabízí možnost navštívit oblast Korintského zálivu. Vydejte se poznat něco nového!

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria

Zasloužená dovolená – horký tip

Rádi byste Korintský záliv navštívili a přemýšlíte, jaký hotel si vybrat? Skvělou volbou je čtyřhvězdičkový klubový hotel Delphi Beach Alexandria Club. Tento vkusný hotelový komplex s bazénem se nachází přímo u krásné pláže. Hoteloví hosté se mohou těšit na opravdu pestrou nabídku výborného jídla v rámci all inclusive.

V tomto rodinném hotelu naleznete krásné a neokoukané prostředí, prvotřídní služby a perfektní zázemí pro aktivní dovolenou. Součástí hotelu je tenisový a volejbalový kurt, můžete si zde půjčit kola nebo potápěčské vybavení. Český animační tým připraví pro vás i vaše děti bohatý program plný her, soutěží a zábavy.

Nyní za super ceny, s kapesným 66 EUR a navíc můžete ještě získat odměnu za platbu on-line. A můžete odsud vyrážet na nejrůznější výlety.

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria

Nejen za památkami

Území Korintského zálivu je obestřeno tajemnou atmosférou staletí dávno minulých. Přesvědčit se o tom můžete, když zavítáte do antického města Delfy. Toto archeologické naleziště je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a patří mezi nejposvátnější místa Řecka.

Nejnavštěvovanějším místem je věštírna v Delfách. Tato slavná antická věštírna měla dle pověstí zásadní význam pro řecké dějiny, žádný antický panovník se neodvážil vydat do války bez rady z Delf.

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria

Navštívit můžete také půvabné přímořské letovisko Nafpaktos. Pevnost, která se rozkládá nad městem, měla dříve strategickou funkci, a to hlídat vstup do Korintského zálivu ze západu.

Neposlední zajímavostí je technický div světa jménem Rio-Antirio. Jedná se o nejdelší visutý most světa, který vede přes Korintský záliv. Most byl postaven tak, aby odolal silnému zemětřesení a nepříznivému počasí. Tento dálniční most je dlouhý 2880 metrů a byl postaven v místech, kde je moře hluboké 65 m a jeho podloží tvoří písek.

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria ■