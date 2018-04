Bulharsko – zájem o léto u Černého moře opět trhá rekordy

Bulharsko bylo loni podle Českého statistického úřadu zemí s největším nárůstem v počtu českých turistů. Loňský rekord však bude letos nejspíš překonán a Čechů k Černému moři vyrazí ještě více. Proč?

Protože nabízí přesně to, co ostatní evropské dovolenkové destinace, a to v zásadě jen za zlomek ceny. Nádherné písečné pláže, azurové teplé moře, slunečné počasí, vynikající jídlo a hlavně široké možnosti zábavy. Nejoblíbenější letoviska jako Primorsko, Carevo, Slunečné Pobřeží, Zlaté Písky, ale i další lákají k prožití úžasné dovolené.

Bulharsko

FOTO: CK Alexandria

Nezáleží na tom, zda cestujete jako jednotlivec, skupinka přátel nebo rodina s dětmi. Bulharsko dokáže nabídnout pro každého něco. Vzhledem k jeho dojezdové vzdálenosti není ani problém pro dobrodružnější povahy vyrazit na dovolenou autem, ačkoliv většina lidí preferuje leteckou dopravu. Aby také ne, vždyť je to z České republiky k bulharskému moři přibližně 2 hodiny! A létá se z Prahy, Brna, Ostravy i Pardubic.

Bulharsko

FOTO: CK Alexandria

Ne nadarmo se říká, že „láska prochází žaludkem“. A zde to platí dvojnásob. Bulharská kuchyně je lehká, zdravá a hlavně také velice chutná. Základem většiny pokrmů je zelenina, maso, mléčné výrobky a samozřejmě nesmí chybět čerstvé ryby. Určitě znáte balkánský sýr, který zde ovšem chutná úplně jinak, čerstvěji, lahodněji, prostě výtečně. Bulharské jídlo se pro každého milovníka dobrých pokrmů stává zážitkem plným vůní a chutí.

Nebaví vás ležet jenom na pláži? Navštivte Nesebr, nejstarší antické město, které je součástí Světového kulturního dědictví UNESCO. Vyrazit tam můžete autobusem, půjčeným vozem nebo třeba lodí.

Jedním z historických městeček, která můžete dále navštívit, je Sozopol. Nenechte se však mýlit, Sozopol nejsou jen starodávné památky. Jsou to také fíkovníky v zahradách, dřevem obložené domy v těsných uličkách a malebná zákoutí, kde na vás dýchne romantická atmosféra.

Že na památky moc nejste? Nevadí, užijte si cestu do Varny – kosmopolitního města, které opravdu žije a nabízí spousty zážitků. Pohodová relaxace v komplexu římských veřejných lázní, delfinárium nebo přímořský park od českého botanika Antona Nováka.

Dáváte-li přednost přírodě, můžete vyrazit na půldenní výlet do Přírodní rezervace Strandža, která se nachází na jižním pobřeží Bulharska.

Bulharsko

FOTO: CK Alexandria

Na výlet ani na válení na pláži nemáte náladu? Zapojte se do zábavy, kterou připravuje na každý den český animační tým. S českými animátory se můžete bavit nejen v klubových hotelích, ale také v českém Centru animačních programů v Primorsku. To je otevřené pro všechny děti i dospělé klienty CK Alexandria v Primorsku.

Bulharsko

FOTO: CK Alexandria

Samozřejmostí jsou také Dětské kluby, kde si mohou vaše ratolesti hrát, řádit, zažít spoustu zábavy a poznat nové kamarády. Samozřejmě v češtině a zcela zdarma. Takže na co ještě čekáte?

Bulharsko si zamiluje doslova každý! ■