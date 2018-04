3 tipy na nejlepší dovolenou v roce 2018

Léto se kvapem blíží, a pokud ještě nemáte zakoupenou svou dovolenou, je nejvyšší čas se začít porozhlížet. Vybrali jsme 3 destinace, kde si svou letní dovolenou maximálně užijete.

1. Bulharsko – další rok na špici popularity

Z Bulharska je v posledních letech módní hit lákající turisty z celé Evropy na zlatavé pláže, azurové moře, vynikající kuchyni a neustále se vylepšující služby na top úrovni v nově postavených či kompletně zrekonstruovaných hotelích, jejichž kvalita se směle může rovnat západní Evropě.

Bulharsko

FOTO: CK Alexandria

Výhodou jsou také nízké ceny samotných zájezdů i přímo na místě. V neposlední řadě jsou to milí lidé, které zde potkáte, kteří zpříjemní Vaši dovolenou. V loňském roce navštívilo Bulharsko téměř čtvrt milionu českých turistů, což bylo zatím nejvíce v historii a obliba této destinace poroste i letos.

Hlavní výhody:

• krásné pláže,

• výborná kuchyně,

• animační programy pro děti i dospělé v češtině nejen v klubových hotelech,

• krátký let, který netrvá ani 2 hodiny, ocení nejen děti

Pokud Vás Bulharsko zaujalo, stačí pouze kliknout zde a vybrat si zájezd, který se Vám líbí nejvíce.

2. Řecká pevnina – kouzlo Korintského zálivu

Řecko, přesněji řečeno řecké ostrovy, patří beze sporu k nejoblíbenějším dovolenkovým destinacím. Nemělo by se však zapomínat na neméně atraktivní a krásnou oblast, kterou je řecká pevnina. Jako jediná česká cestovní kancelář pořádá Alexandria zájezdy do oblasti Korintského zálivu zvané místním Fókida.

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria

Ta se nachází na samém jihu pevninského Řecka a jistě si ji zamilujete. Mýtické Delfy, působivá příroda a typická řecká pohostinnost musí nadchnout každého.

Hlavní výhody:

• klidné a křišťálově čisté moře,

• romantická krajina a dech beroucí výhledy,

• méně turistů než v jiných řeckých oblastech,

• úžasné možnosti výletů

Dovolenou v pohodě v neotřelé oblasti Korintského zálivu si vyberte zde.

Korintský záliv

FOTO: CK Alexandria

3. Turecko – most mezi Evropou a Asií

Mezi tradiční oblíbené dovolenkové destinace patří Turecko. A proč je Turecko tak populární? Odpověď je jednoduchá, naleznete zde vše, co je třeba k opravdové letní pohodě – bohaté all inclusive programy, výborně vybavené hotelové komplexy s tobogány a vodními atrakcemi pro celou rodinu a dlouhé písčité pláže s pozvolným vstupem do moře.

Turecko

FOTO: CK Alexandria

Dovolenou v Turecku si také můžete zpestřit zajímavými výlety za památkami či přírodními krásami. Pro golfové nadšence doporučujeme oblast Belek, kde si jistě přijdou na své.

Hlavní výhody:

• spousta zábavy pro děti i dospělé nejen na vodních atrakcích

• kvalitní all inclusive programy

• možnosti výletů a golfu

Pokud milujete vodní radovánky a chcete se nechat rozmazlovat perfektním all inclusive klikněte zde. ■