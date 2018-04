Drsná hádka Ornelly Koktové s matkou rodu Monikou: Tyhle hlášky o stařeckém sexu i pneumatikách na břiše vás dostanou do kolen

Monika Štiková se s Ornellou umí pěkně pohádat. Video: archiv FTV Prima

Jak už jsme na Super.cz psali, pohled do temperamentní rodinky Ornelly Koktové (25), která byla svého času v hledáčku médií kvůli poměru s manželem moderátorky Gabriely Partyšové (39) Josefem Kotkou (61), bude opravdová podívaná.

Monika Štiková (45) se dokonce se svou dcerou Ornellou pár měsíců po skončení natáčení vůbec nebaví. Však se také před kamerou uměly pěkně pohádat!

Když se Monika na Ornellu rozeřve, že musí také někdy spát, neodpustí si její dcera uštěpačnou poznámku: „Hlavně s někým...“

To se matky rodu dotkne a vzápětí se pustí do Ornellina vztahu s výrazně starším Josefem Koktou: „Hlavně si užij ten stařecký sex s Pepou,“ šije do dcery, která jí naopak vpálí, že má pět pneumatik kolem břicha.

Moniky se nezastane ani její manžel Michal, s nímž blonďatá sekýrnice momentálně žije odděleně.

Na bizarní rodinnou hádku se podívejte ve video ukázce. Napínavá telenovela z českého rybníčku poběží na Primě už v pondělí. ■