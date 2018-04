Se zadečkem Nely Slovákové kolem světa. Prohlédněte si 5 nejrajcovnějších fotek jejího pozadí z cest

Pozadí špulí v každé zemi, kterou navštíví. Foto: Instagram N. Slovákové

Vítězka reality show Hotel Paradise má chirurgicky upravený nos a zvětšené poprsí. Na co může být Nela ale opravdu pyšná, je její pozadí, které je stoprocentně přírodní. Jednu dobu brněnská provokatérka dokonce uvažovala o tom, že by si pozadí nechala pojistit stejně, jak to například udělala Jennifer Lopez. „Na svůj zadeček jsem tedy pyšná a mám ho ráda asi ze všeho nejvíc na svém těle. Nápad, abych si ho nechala pojistit, není teda vůbec špatnej,“ vtipkovala kráska v minulosti v rozhovoru pro Super.cz.

Své pozadí Nela využívá jako lákadlo pozornosti na sociálních sítích a podle množství jejích sledujících fanoušků je zjevné, že to funguje. ■