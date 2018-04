Sympatická moderátorka to má doma zvládnuté. Svá dvojčata zapojila do prací na zahradě

Štěpánka se rozpovídala o svých dvojčatech. Foto: Europark (4x)

„Jaro do našeho domova už úplně stoprocentně přišlo. Já se letos naplno věnuji zahradě a květinové výzdobě okolo vchodu. Všude mi to kvete a já to každé ráno chodím zalévat a mám z toho velkou radost. Mám tam hyacinty, narcisky, afrikány. Minulý týden jsme byli na pouti a kluci vystřelili dva papírové karafiáty, zapíchla jsem je tam, a tak tam mám i karafiáty,” smála se sympatická moderátorka, která se kytičkám na zahradě zodpovědně věnuje a do prací zapojila poprvé také svá dvojčata Adama a Jana.

„Letos se zapojili i kluci, kterým babička koupila semínka. Jeden má slunečnice a druhý jiřiny. Už seli, ale mají strach, aby to nedorostlo do dvou metrů, protože nevědí, co by s tím dělali. Nic jsem neříkala, protože u nás do dvou metrů určitě nikdy nic nedoroste,” prozradila Štěpánka.

Oblíbená moderátorka má ráda přírodu stejně jako výtvarné umění, a proto zavítala do obchodního centra v pražských Štěrboholech. Nechtěla si nechat ujít jedinečnou příležitost spatřit médiím utajený originál obrazu Emila Filly a byla naprosto nadšená: „Úplně jsem se tady zasnila,“ prozradila procítěně. ■