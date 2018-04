Dana Morávková má strach před manželem zpívat: Nedokáže konkurovat Hegerové, Kubišové ani Bílé

Dana Morávková Super.cz

První zkušenost s velkou muzikálovou produkcí nebude mít v muzikálu Trhák jenom Iva Kubelková (40). Její kolegyně Dana Morávková (46) si sice na jevišti už zazpívala, ani to ale nebylo takhle ve velkém. "Kdysi jsem se dokonce díky muzikálu Kabaret, který se hrál v Divadle Na zábradlí, seznámila se svým manželem. Takže to už je třiadvacet let," svěřila nám.