Krásná Iva Kubelková má novou profesi: Zdědila roli po Hance Zagorové z legendárního filmu

"Mám velkou radost z toho, že jsem byla oslovena. Na konkurzu jsem nebyla, takové ambice jsem neměla. Pan režisér Radek Balaš a autor hudby Danem Hádlem mi volali a sešla jsem se s nimi minulý týden a něco jsme zkoušeli. Dan dobře ví, jak zpívám, v minulosti jsme spolu byli hudebně v kontaktu. Mám radost, že do mne vložili důvěru, ta role je krásná," řekla nám Iva.

Ta si tedy zahraje učitelku, která prožívá hned dvě lásky. S řezníkem Lenským a agronomem Ticháčkem. "Ten film samozřejmě znám, naposledy jsem si ho pustila právě před týdnem, partner ho viděl poprvé, protože v době, kdy vznikl, už žil v emigraci. A bavili jsme se u něj skvěle, ten humor je nadčasový," dodala.

Žárlit prý její muž na jevištní partnery nebude. "Jirku znáte, tak víte, že je naprosto v pohodě a v klidu, nad věcí a s velkým pochopením pro moji práci," míní Iva. Ale kdyby si přece jen měla vybrat, zvolila by řezníka anebo agronoma? "Vzhledem k tomu, že nejím maso, tak by to byl určitě agronom," smála se půvabná brunetka. ■