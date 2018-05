Nové zlatíčko české společnosti. Kráska z Ulice vyvedla do společnosti ženu, které vděčí za své pozitivní módní kritiky

Sara je půvabná. Michaela Feuereislová

Kdekoli se Sara Sandeva objeví, tam sklízí komplimenty. Nejinak tomu bylo na znovuotevření butiku Salvatore Ferragamo v Pařížské ulici, kde byly povinným dress codem květy. Začínající herečku do pražské Pařížské ulice doprovodila její dvorní módní návrhářka Hermine Khalaf Pogosyan , která se postarala o její outfit.

„Hermínka mě dnes kompletně oblékla. Mám od ní kalhoty, tričko a sáčko,” svěřila se s nadšením kráska s širokýma laníma očima, která svůj květinami zalitý outfit doplnila kabelkou Ferragamo.

Návrhářka neměla problém srovnat se s doporučeným květinovým dress codem. „Miluju saka a zároveň jarní motivy, kterých je v mé aktuální tvorbě dost. Na dnešní akci jsem Saru připravovala s předstihem,” uvedla návrhářka, která to ale nemá vždy tak jednoduché. „Jsem schopná si někdy den nebo dva dny dopředu vzpomenout, že nemám nic na danou akci. Už se stalo, že mi Hermínka ušila šaty dva dny před akcí,” práskla na sebe Sara, kterou znáte hlavně jako představitelku Skyler z nekonečného seriálu Ulice

Hermine to naštěstí nemá s přípravou modelů na Saru těžké. „Její tělo není potřeba mít vedle sebe, protože co na ni člověk ušije, to sedí,” říká Hermine Khalaf Pogosyan. ■