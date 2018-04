Krásná herečka z Ulice je těhotná: Prozradila, zda v tomto malém bříšku roste kluk, nebo holka

Tereza Vítů čeká své první dítě. Foto: Archiv Terezy Vítů

Tereze je pětadvacet let, nepřipadá si v době, kdy mnohé ženy odsouvají mateřství na pozdější dobu, na tuto roli mladá? „Nemám ten pocit. Naopak si myslím, že doba, kdy všichni odkládali mateřství, už pomalu ustupuje, a čím dál víc mladých žen kolem mě má rodiny už teď, nebo je plánují,“ míní.

Těhotenství prožívá standardně. „Jsem víc unavená a musím na sebe dávat trochu pozor, co se týče pracovního tempa, ale to je asi úplně klasický stav. A co se týče psychiky, je to prostě „jiné“. Cítím radost, obavy, něhu, a ještě mnohem více různých pocitů, které přicházejí jako na kolotoči,“ svěřila a prozradila, že čeká kluka. „Už nějakou dobu jsme o něm i jako o klukovi mluvili, takže jsme to možná asi nějak uhádli,“ vyprávěla s tím, že jméno zatím vybrané nemají, ale „na to je zatím čas“.

Svému synovi by Vítů, sama ze čtyř dětí, chtěla výchovou vštípit hlavně smysl pro zodpovědnost a také pokoru. „Když si vezmu svoji mamku, tak ta nás všechny čtyři dokázala vychovat s minimem finančních prostředků, ale zato s obrovskou láskou. Neskutečně si jí za to vážím. Chtěla bych, abychom vychovali rovného chlapa, který bude vědět, co je zodpovědnost, a bude na světě rád,“ doufá Tereza. ■