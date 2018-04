3 ženy Richarda Gerea: Hercovy manželky jsou krásné oblečené i v bikinách. Přesvědčte se

Richard Gere má slabost pro krásné ženy a ony pro něj. Zleva Cindy Crawford, Carey Lowell a Alejandra Silva Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Španělský tisk ve čtvrtek informoval, že herec Richard Gere (68) začátkem dubna potřetí vstoupil do svazku manželského. Jeho vyvolenou je publicistka a aktivistka Alejandra Silva (35), s níž herec, známý z filmů Pretty Woman, Nevěsta na útěku, Podzim v New Yorku nebo Proroctví z temnot, žije čtvrtým rokem. Stejně jako jeho předchozí manželky je to krásná a charizmatická žena.