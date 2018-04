Monika Štiková je štěstím bez sebe: Ještě se nerozvedla, ale už má opět nového chlapa

Štiková se pochlubila novou láskou. Super.cz

„S jarem přicházejí nové lásky, já jsem teď měla docela dlouhodobý vztah, přes rok a půl. Nebylo to podle mých představ a rozhodla jsem se to trápení ukončit. Jsou z nás pořád přátelé,“ svěřila Super.cz Monika, která se s Danielem rozešla na konci loňského roku. Nově si ale na sociální síti změnila status na "zadaná" a jen září.

Zda je její nový partner opět koloušek, ale zatím neprozradila. „Tady tohohle člověka znám už delší dobu, je to sportovec a uvidíme, co to udělá,“ prohlásila Štiková, která už plánuje, kdy svého nového chlapa představí veřejnosti. „On se tomu nebrání, ale čekáme na dobrou příležitost,“ svěřila Monika.

Ta ale stále není s Michalem, s nímž má dvě dcery a žila po jeho boku 25 let, rozvedená. „S manželem jsme v rozvodovém řízení, ale myslím si, že to nebude dlouho trvat a vše bude vyřešené,“ prozradila Monika, která se už 23. dubna objeví na obrazovkách FTV Prima v nové reality show Štiky. ■