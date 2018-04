Na mejdanu se po dlouhé době rozpovídala: Co Táňa Vilhelmová svěřila o svých večírcích a kocovinách?

Tatiana Vilhelmová Super.cz

"Tak přiznám se, že kdybych si měla vybrat, tak pojedu radši do Karibiku než do Irska. Ať se na mne organizátoři nezlobí. Zahřát se kvalitním alkoholem sice dá, ale jen den nebo dva, pak už to bolí, zatímco moře je prohřáté pořád," smála se herečka, která si užila i pózování s pěticí papoušků, kteří byli ozdobou večírku. Za teplem se ale momentálně nechystá. "Na jaře a v létě je krásně i v naší zemi. Takže si budeme užívat chvilku práci a chvilku prázdniny tady doma," svěřila.

Už nyní zkouší Táňa nové představení Skleněný strop s Jiřím Langmajerem (51), které se bude uvádět na letní scéně divadla Ungelt na Novém světě v Praze. "Budeme hrát v srpnu, už pilně zkoušíme, a dneska na párty mám povinný relax. Možná přijdu na zkoušku ráno trošku unavená, ale na druhou stranu se musíme naučit takové haldy textu, že jsme si říkali, že už to trošku chce," naordinovala si vypnutí z režimu Vilhelmová.

S Táňou jsme probrali i to, co na mejdanech nejraději pije. "Záleží na tom, jestli je mi teplo nebo zima. Ale dokázala jsem prožít už i párty bez alkoholu a byla jsem na sebe víc pyšná, než když si ten alkohol dám. Dneska piju nápoj, kvůli kterému večírek probíhá, jindy si dám víno nebo pivo. V podstatě je to úplně jedno," jde Táně hlavně o to, aby byla dobrá společnost.

Stejně jako všichni ovšem Vilhelmová vnímá to, že s věkem jsou kocoviny čím dál horší. "Recept na ně ale bohužel nemám. Jde o to hlavně přežít. Hodně vody, citron, ale někdy je super i malé pivo. S jídlem už je to začarovaný kruh, protože začnete něčím mastným, to pak chce spláchnout, a když už tam sedíte, tak byste si mohli dát něco dál. Z toho už jsem trochu vyrostla. Ale někdy se tady stane, že ten večírek sednul a je to skvělé, ale už se to stává málo," svěřila.

Zkrátka mejdany, kdy se dařilo propařit celý karlovarský filmový festival, už jsou pryč. Táňa dokonce váhá, zda se ho letos zúčastnit. "Toho času je o prázdninách opravdu málo. Mezitím budu ještě natáčet pohádku a nový film s Radkem Bajgarem. Takže nevím, jestli volno spíš nevyužijeme jinak a nebudeme se radši někde válet," uzavřela herečka. ■