Profi modelky už dávno nefrčí? Mrkněte na 6 hereček, které ovládly přehlídková mola

Vzbudilo to velkou vlnu zájmu, když se v rámci módní přehlídky na bohulibé akci Hvězdy pro UNICEF objevila na přehlídkovém mole v roli modelky těhotná Jitka Čvančarová (40). Se svými vystoupeními na veřejnosti vzhledem ke svému stavu herečka šetří, ale jelikož je ambasadorkou UNICEF, na benefičním večeru nemohla chybět.

Jitka nebyla zdaleka jediná v podobné roli. Na přehlídce oblékly modely známých módních návrhářů další osobnosti kulturní a umělecké scény, jako byla například Kateřina Kornová nebo Jitka Zelenková.

Není to ale vůbec poprvé, co si herečka vyzkoušela roli modelky. Na mole exhibovala také Jana Krausová, která se svými vystoupeními na veřejnosti vždycky spíše šetří. Stále půvabná herečka udělala výjimku a stala se součástí přehlídky své letité kamarádky Martiny Nevařilové.

„Musím se přiznat, že se jako modelka rozhodně necítím. Mám ale ráda Martinu, je mi sympatická a dělám to pro ni. Nesnažím se hrát si na modelku ani dělat různé kreace. Snažila jsem se to pojmout po svém, a to úplně ležérně, civilně a elegantně,” nechala se slyšet Krausová.

V rámci velkolepé přehlídky Terezy Sabáčkové si na modelku zahrála také Nela Boudová. Ta tuto úlohu pojala se vtipem. „Cítím se jako herečka, která přechází molo. Rozhodně si nehraju na modelku, ani jim to nezávidím,” svěřila se nám vnadná brunetka.

