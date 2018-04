Dieta nefunguje? Proč většinou celková detoxikace ztrácí smysl

Především únava a přechodné zhoršení všeho. To je ten pravý ukazatel

S parazity je složité bojovat právě proto, že jsou to paraziti. Umí se schovávat, maskovat a hlavně vysávat svého hostitele. Umí ovlivňovat jeho chování, nutí ho přijímat víc potravy a kynout. Když prospívají, hostitel chřadne. Máme je všichni. Když se přemnoží, naše tělo a imunita za to draze platí. Bolesti, únava, zhoršení alergií, ekzémy, migrény, žádná nálada. Obvykle 2-3x ročně. Je s podivem, že pravidelné preventivní odčervení se do moderní doby dochovalo pouze u mazlíčků, koní a chovných zvířat. Přitom všichni jsme savci a paraziti jsou přenosní. Babičky dělaly různé tinktury či nakládané bylinky. My už můžeme najít přírodní doplňky, které obsahují extrakty testované po celém světě.