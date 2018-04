Exmanželka Hapky (✝70) touží hrát, ale role nepřicházejí: Plány měla se zesnulým Herzem (✝83)

Zora Ulla Keslerová by ještě ráda dostala příležitost točit. Super.cz

Bývalá manželka zesnulého skladatele Petra Hapky (✝70) Zora Ulla Keslerová (67) žije už spoustu let v Itálii. Do Prahy se ale herečka, která stále oplývá šarmem, vydává pravidelně a tentokrát přijela podpořit svou dceru Petru Hapkovou (35), jež křtila své první album.

Spolu s tím nám Keslerová, kterou si diváci mohou pamatovat například ze snímku Fešák Hubert, kde zazářila po boku Karla Heřmánka, prozradila, jak to má s herectvím. „Bohužel naposledy jsem hrála u paní Poledňákové ve filmu Líbáš jako ďábel a pak jsem přištěkávala ve filmu a ještě v jednom seriálu v Itálii, ale opravdu málo,“ prozradila Ulla, která se v 80. letech upíchla v Římě, kde začala točit a proslavila se rolemi v sadisticko - erotických snímcích.

„To víte, že bych hrála, asi na mě zapomněli režiséři. Teď bohužel umřel Juraj Herz, strašně mě to bolí. Viděla jsem ho v Berouně, je to tři měsíce, vlastně jsme plánovali, že něco uděláme, je to velikánská škoda,“ svěřila posmutněle herečka, která se objevila v jeho filmu Křehké vztahy. „Kdyby mi někdo zavolal, tak posoudím a jdu do toho střemhlav, natáčela bych, až bych plakala,“ dodala pro Super.cz Ulla. ■