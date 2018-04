Drsná zpověď Jany z Výměny: Zažila domácí násilí, proto je od rány. Ať se jdou léčit, vzkázala

Jana a Richard z poslední Výměny manželek na účast v reality show jen tak nezapomenou Video: TV Nova

„Celkově mi Výměna nevadila a myslím si, že kdyby se nestal incident, který se stal, tak by to bylo nezáživné. Roman by byl jen neschopný chlap, který se nedokáže postarat o rodinu, nedokáže dětem opravit postel a tím by to skončilo. Tím, co se stalo, to ale bylo hrozné,“ uvedla maminka malého Alexe.

Incident jí připomněl dobu vztahu s otcem svého staršího syna, s nímž to prý také neměla lehké. „Došlo na nějaké strkání, mlácení, facky, rozbité talíře. Než jsem ho opustila, bylo to u nás na denním pořádku. Právě proto jsem nejspíš taková, jaká jsem – nenechám se sebou orat,“ svěřila.

Po zkušenosti v Bílině si o to víc váží svého aktuálního partnera Richarda. „Uvědomila jsem si, že mám doma chlapa, který se dokáže postarat,“ dodala Jana. Ten prý měl „sto chutí“ si to jet po odvysílání pořadu s Romanem vyřídit. „Myslím, že si ho tam podají ostatní,“ říká Richard. „Ať se jdou léčit a neukazují se v Liberci,“ vzkázali do Bíliny. ■