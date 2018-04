Ben Cristovao byl porotcem talentové soutěže dřív než v SuperStar: V novém filmu si zahrál i s oblíbenci Lucie Bílé

Trailer k filmu Backstage

Za necelé dva měsíce vstoupí do českých kin film, který doposud v Česku neměl obdoby. Backstage totiž přináší úplně nový a výjimečný žánr tanečního filmu. Uvolněný styl streetdance, dynamický rytmus a čisté emoce a vášeň těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let. „Backstage je o lásce, tanci, přátelství, penězích, slávě a moci,“ přibližuje režisérka Andrea Sedláčková, autorka ceněného snímku Fair Play.

Backstage je dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém malém městě skoro na konci světa dali do kupy taneční skupinu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny. Oba stejně jako ostatní členové skupiny sní o tom, že jednoho dne budou nejen zamilovaní, ale i slavní a bohatí.

A dveře velkého světa i nablýskaného šoubyznysu se jednoho dne opravdu pootevřou. Během tanečního battlu jim totiž uznávaný producent nabídne účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé zákony, pro charakter každého z nich a pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší pak bude muset podstoupit láska ústřední dvojice. Zatím se milovali bez kompromisů, do jejich citů ale vstoupí nové a nečekané postavy.

Výraznou tváří Backstage je Ben Cristovao. Ve filmu hraje porotce a dvě jeho písně film do kin doprovází. Videoklip k první z nich, ke skladbě PADAM, trhá na YouTube rekordy a jen během měsíce po zveřejnění zaznamenalo přes 6 miliónů zhlédnutí. „To je docela sranda, krátce po dotočení mé role do Backstage přišla nabídka dělat skutečného porotce,“ směje se Ben Cristovao. K filmu vznikl i soundtrack, na němž se vedle Bena Cristovao objevují se svými skladbami i další jména popové, hiphopové nebo urban music. Svými tracky do něj přispěl například Paulie Garand, Annet Charitonová, VR/Nobody, Johny Machette nebo Indy a Wich.

Netanečních rolí se zhostili Kryštof Hádek, Ivana Chýlková, Judit Bárdos nebo Roman Luknár. Hlavní role ztvárnili mladí herci Mary Havranová s Ondrejem Hraškou a především pak taneční skupina The Pastels. The Pastels na sebe upozornili ve finále Česko Slovensko má talent, v Česku potom vystupovali s Lucií Bílou nebo s rapperem Rytmusem.

Hudbu pro film složil Jan P. Muchow a Viktor Hazard, taneční choreografii a styl vytvořil Miňo Kereš, zkušený a vynalézavý autor choreografií k moha televizním show a muzikálům. Ochutnávku k filmu můžete zhlédnout na Super.cz už nyní. ■