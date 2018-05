V novém filmu skončí Jiří Lábus v mrazící komoře: Místo aby mrznul, pořádně se zapotil

Jiří Lábus Super.cz

"Nemusíte se bát, že bych mrzl. Naopak se to točilo ve strašných vedrech. Byla to pouze maska, která vypadala, jako bych byl zmrazený. Bylo parné léto. Takže jsem se v té lednici pěkně zapotil. A vlastně i v těch kostýmech a nalepenými licousy. Ale snad to bude stát za to," vysvětlil nám.

Nadšený byl z krajiny, kde se natáčelo. "Někdy mezi těmi záběry jsem měl možnost se projít. Vůbec jsem netušil, že takový krásný kraj, navíc nedaleko od Prahy, v Čechách existuje. Byl jsem tam prvně. Mě už na nějaké ježdění a poznávání jinak moc neužije. Když mám volno, tak jedu akorát tak na chalupu, kde relaxuju. Sekat dříví už za sebe nechám někoho jiného," uzavřel. ■