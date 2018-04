Po Rodenovi je považován za druhého nejcharizmatičtějšího českého herce: V novém filmu už ho ale dotahuje

Karel Dobrý Super.cz

Kdo pokládá za nejcharizmatičtěšjího českého herce Karla Rodena (55), možná začne být na pochybách stejně jako my. Jeho jmenovce Karla Dobrého jsme sice již znali z mnoha filmů, ale poslední snímek Hastrman, v němž ztvárnil titulní roli a který právě vstupuje do českých kin, nás přesvědčil, že tento herec úspěšně dotahuje laťku. Nedivíme se, že režisér Ondřej Havelka (63) pro roli vybral právě jeho. Ani my si nikoho jiného jako bytost z nadpřirozeného světa neumíme představit.