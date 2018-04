Hana Gregorová po vyhazovu z divadla zesnulého manžela: Prozradila svoje velké plány!

Herečka rozjíždí nový projekt. Herminapress

Spousta nové energie a radost z práce. Tak se nyní cítí herečka Hana Gregorová (65). V loňském roce se musela rozloučit s Divadlem Radka Brzobohatého, které před lety se svým mužem zakládala. V létě ho prodala, ale s novou principálkou divadla se neshodly a herečka se musela s místem, do kterého vkládala spoustu energie, rozloučit.

„Najednou jsem zůstala bez práce, vůbec jsem to nečekala. Těšila jsem se, že po čtrnácti letech, kdy jsem se o divadlo starala a vedla ho, začnu zase hrát a budu členka souboru,“ svěřila se nám nyní Gregorová, která se celou situaci rozhodla hodit za hlavu a po pár měsících naskočila do nové práce, jež ji neuvěřitelně nabíjí. „Připravuji nové představení Boeing - Boeing aneb Tři letušky v Paříži od francouzského autora Marca Camolettiho. Byl to nápad dlouholeté kamarádky Ály Šebkové, která od nás brala zájezdová představení,“ svěřila se Super.cz herečka, která se ujala režírování představení, ale v komedii si také zahraje.

„S mým svolením Ála registrovala Divadélko Radka Brzobohatého a už druhý měsíc zkoušíme se skvělou partou lidí,“ prozradila herečka, která se obklopila herci ze svého bývalého divadla. „Bude tam třeba skvělá Eva Burešová, Irenka Máchová, David Gránský nebo Vojta Efler, kteří rádi moji nabídku přijali,“ vyjmenovala Gregorová jen část souboru, se kterým na novém představení spolupracuje.

„Neuvěřitelně mě to těší a mám z toho radost jako malé dítě. Všechny nás to baví a při zkoušení je nálada, kterou jsem v divadle zažívala za Radka, a to mi moc chybělo,“ dodala Gregorová, která plánuje premiéru komedie na 9. května. V představení si vedle již zmíněných zahraje také Miluška Bittnerová, Mirek Šimůnek, Bára Mottlová, Jan Antonín Duchoslav a Eva Perkausová. ■