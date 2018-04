Je z něj už velký kluk. Pohledný syn známé cvičitelky sice málem zapomněl na máminy narozeniny, i tak jí dělá radost

Kynychové přál manžel, syn i dvojčata. Michaela Feuereislová

Naštěstí ho čekalo jen jedno faux pas, a to že zapomněl na svoji kamarádku. „Žehlil to pak krásnou kytkou, takže mu asi odpustila, aby ne. Filip má kolem sebe spoustu fajn lidí a kamarádů, jsou dobrá parta. Pár jeho kamarádů pracuje i u mě ve fitku na recepci a jsou to moc fajn a pracovití kluci,” vysvětluje Hanka, která si ze syna dělala v den svých narozenin legraci.

„Máma se mě ptala, zda je ta kytka opravdu pro ni. Narážela na to, že jsem zapomněl na narozeniny svojí kamarádky,” směje se Filip, který kromě studia oboru umělecký kovář moderuje pořad na televizi Tuty.

Filip nedávno udělal řidičák. Sice napotřetí, ale o to lepší je z něj řidič. „Bála jsem se, že udělá zkoušky na poprvé. Asi je to divné, ale měla jsem pocit, že když je bude muset zopakovat, bude pokornější. A mám z něj radost. Jezdí opravdu skvěle,” vysvětlila Kynychová. ■