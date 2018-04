Chlípná magistra Kudláková i drbna z Babovřesk: 5 filmových proměn známé představitelky humorných rolí

Jana Synková v proměnách času Foto: Super.cz/TV Nova, Česká televize, Falcon

Diváci ji mají neodmyslitelně spjatou s celou řadou nezapomenutelných filmových postav. Diváckou popularitu získala v komediální sérii Byl jednou jeden polda.

Kdo by si nepamatoval chlípnou magistru psychologie marně toužící po majoru Maisnerovi v podání Ladislava Potměšila? Zazářila ovšem také coby afektovaná teta Kateřina v přepisu legendárního humoristického románu Saturnin.

Jako drbnu Horáčkovou ji do svých komedií Babovřesky obsadil režisér Zdeněk Troška. Poměrně velkou roli měla i v divácky velmi úspěšném seriálu Život na zámku, kde se ponořila do role ředitelky Kocourkové. Nejnověji se populární herečka objevila v seriálu VIP vraždy.

Zatímco řada postav, které Synková hraje, patří spíše k negativním charakterům, Synková je ve skutečnosti úplně jiná. Zatímco o bábu Horáčkovou byste si opřeli leda hodně těžké kolo, které by ji zavalilo, její představitelka má i podle kolegů z branže zlatou povahu. A sama se to nestydí potvrdit.

„Samozřejmě, každý hraje nejlépe to, co sám není. Je to herecké klišé, ale je to nadsázka,“ nechala se v minulosti slyšet ve skutečnosti laskavá a milá dáma. ■