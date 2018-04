Dcera skladatele Petra Hapky (✝70) pokřtila své první album: A dojemně promluvila o slavném tátovi!

Zpěvačka pustila do světa první album. Super.cz

Hudbě se zpěvačka Petra Hapková (35) věnuje již několik let a nyní se rozhodla potěšit nejen své fanoušky, ale také obdivovatele svého otce, hudebního skladatele Petra Hapky (✝70). Vydala totiž své první album s názvem Kdo jinej než já, které je plné tátových písní. „Když ta nabídka přišla, řekla jsem, že to je krásný nápad, od toho prvotního nápadu a prvního večera, kdy jsme na tom začali pracovat, uběhnul rok,“ svěřila se Super.cz Petra, která na svého otce myslí takřka neustále.

„Táta je furt kolem mě, ta hudba je všude. Zpívám ty jeho písně strašně ráda, protože jsou nádherný. A nejenom že je to tátova hudba, ale i ty texty od Michala Horáčka jsou geniální. Je docela těžký se srovnávat s těma, co to zpívali přede mnou, ale na druhou stranu si říkám, že to dělám po svým, dělám to jinak a dělám to s láskou,“ prozradila Hapková, která má doma také skladatelův klavír, u kterého vznikaly jeho největší hity.

„Občas si na něho zahraju sama doma, ale aby to nikdo neslyšel,“ svěřila se smíchem Petra s tím, že tak dobrá jako táta určitě není. Na slavnostní křest jejího prvního alba ji přišla podpořit řada přátel či lidí, kteří s Hapkou spolupracovali, ale také maminka, herečka Zora Ulla Keslerová (67), která již řadu let žije v Římě. „Jsem ráda, že tady máma je, bez ní by to nešlo. A ani bez mého manžela Dušana,“ dodala Petra, která nyní plánuje vyrazit na sérii koncertů.