Drsný závěr Výměny manželek: Agresivní muž před kritikou utekl. Všichni mi můžou políbit..., vzkázal

Ani závěr Výměny manželek nebude klidný. Video: TV Nova

„Ty jsi pro mě nula, která si hraje na krále, a přitom jsi roura,“ zaznělo ve Výměně manželek od účastníka Romana směrem k náhradní ženě Janě předtím, než ji fyzicky atakoval . Nenechala si to líbit, ani slovní ani fyzické útoky. A na ostrá slova došlo i v závěru dílu, při rekapitulaci, takzvaných osmi očích.

Po tom, co Roman, prý posilněný alkoholem, začal do Jany strkat a nadávat jí, byl zbytek společně strávených dní hodně poznamenaný touto „kauzou“. Jana se k incidentu samozřejmě vrátila i během závěrečného posezení všech zúčastněných. Že by mělo být pohodové, asi nečekal vůbec nikdo. A nebylo.

„Ty ses zachoval jako pinďour, ožral ses jak prase,“ začala Jana. A zatímco Romanova manželka navrhla omluvu, hlavní aktér o ní nechtěl ani slyšet. „Všichni mi můžou políbit pr*el,“ reagoval zhurta. Jakoukoli kritiku odmítl, zvedl se a od stolu utekl. Na kameru pak dodal: „Nebudete ze mě dělat de*ila v televizi.“ ■