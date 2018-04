Už zde bodovala Christová, Šeredová i Stočesová! Jedna z těchto krásek se v Ostravě stane Českou Miss

Finalistky České Miss Foto: Roman Souček / Miss Events

Eva Čerešňáková má důvod k radosti. Přímý přenos letošního finále nejprestižnější soutěže krásy odvysílá celoplošná televize Seznam. Finále se uskuteční 2. června v multifunkční hale Gong v Ostravě. Na stejném místě si korunky pro nejkrásnější dívky Česka převzaly v minulosti Ivana Christová (1989) a přesně před dvaceti lety, v roce 1998, to byly Kateřina Stočesová a Alena Šeredová, která tehdy skončila na druhém místě a tentýž rok se stala čtvrtou nejkrásnější dívkou světa.

„Přímý přenos finálového galavečera České Miss bude zajišťovat celoplošná Televize Seznam. Tu profilujeme jako informačně-zábavní stanici, kde mohou lidé sledovat původní český obsah, proto nám do konceptu zapadá i speciální projekt v podobě národní soutěže krásy,“ řekl Jakub Unger, ředitel divize Zpravodajství a TV Seznam.cz.

„Velmi nás těší, že poměrně dlouhé jednání se společností Seznam.cz, nejnavštěvovanějším českým internetovým portálem a nově i celoplošnou televizí, dopadlo úspěšně a budeme moct veřejnosti nabídnout volbu české královny krásy v přímém přenosu na Televizi Seznam,“ okomentovala spolupráci ředitelka České Miss Eva Čerešňáková.

Ta zároveň prozradila, že velké finále není to jediné, co Televize Seznam v souvislosti s nejkrásnějšími dívkami z tuzemska odvysílá. „Divákům nabídneme nejen finálový galavečer, ale i průběžný pohled do zákulisí a na průběžné přípravy dívek. Těší mě, že je spolupráce v dokonalém souladu s novým pojetím tradiční soutěže krásy i v kombinaci s on-line zaměřením projektu Česká Miss,“ dodala Čerešňáková.

Deset finalistek až do finále čeká řada aktivit. Outdoor kemp, soustředění u moře, práce a workshopy s odborníky a také focení profilových fotek s fotografem Honzou Tůmou. Vítězka se kromě korunky může těšit na ceny za více jak jeden milión korun, kontrakt s kosmetickou firmou Juliette Armand za 750 000 Kč a účast na Miss Universe. ■