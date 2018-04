Na rande se pěkně vyfikla: Dekolt mladé americké hvězdy byl vidět už z dálky

Ariel Winter. Všimněte si i jejího přítele Leviho Meadena vedle... Profimedia.cz

Winter se vůči haterům veřejně ohradila a své fanoušky, především z řad žen, vyzvala, aby si nosili, v čem je jim příjemně. „Lidi, noste si, co chcete, pokud se v tom budete cítit dobře, o to jde. Nenechte nikoho, aby ovlivnil vaši osobnost a její vyjádření,“ napsala na sociální síti. Matce pak vzkázala: „Nosím si, co chci, a nikdo by mi to neměl vytýkat.“

Winter lze díky jejímu vkusu poznat už z dálky. Příkladem mohou být minišaty s výstřihem, které oblékla na večeři s přítelem Levim Meadenem (30). ■