Na jeho Krysaře je měsíce vyprodáno: Charismatický holohlavec si ale troufne i na muzikál Vlasy

Přemysl Pálek je jako Krysař muzikálovým tahákem. Super.cz

Bez alternace exceluje v Krysařovi Daniela Landy (49). Režisérka Mirjam Landa byla z muzikálového zpěváka Přemysla Pálka tak nadšená, že nenašla nikoho, kdo by ho mohl na jevišti nahradit. Teď nás ovšem trochu překvapilo, že Přemkova nová role bude v muzikálu Vlasy. Ty teda opravdu nemá.

"Ještě jich mám pár vzadu na hlavě a to prý režisérovi stačí," smál se Přemek, který si ovšem ty zmíněné zbylé vlasy holí. "Je možné, že budu hrát s parukou. Ale je to moderní pojetí, tak ještě vůbec nevím. Zkoušet začínáme až v létě, tak ono to nějak dopadne. A třeba si ty svoje nechám narůst a pak je na jevišti oholím," dodal.

Přemek dostal opět hlavní roli, postavu Bergera. "Ale v tomhle uvedení jsou všichni vlastně v hlavní roli. I moje žena," zmínil svoji životní partnerku Charlotte Doubravovou, s níž vychovává sedmiletou dceru. "Ale nebojte, zkoušky zvládneme stejně jako doteď. Hrajeme spolu v několika představeních a máme takové muzikálové dítě. Tedy, abych to upřesnil, do divadla chodí, ale roli ještě neměla. Byl bych rád, kdyby do tohoto světa zabředla až trochu později, ale myslím, že tomu nezabráníme," uzavřel. ■