Jitka Asterová si figuru po zhubnutí drží: V téměř šedesáti obléká velikost třicet šest

Jitka Asterová Super.cz

V roli moderátorky poslední módní přehlídky návrhářky Taťány Kovaříkové se tentokrát objevila herečka Jitka Asterová (58). A nemohli jsme jí nepolichotit, že pokud jde o její postavu, může se pomalu rovnat předchozí Báře Nesvadbové (43), která je o patnáct let mladší. "Tak to jste mě potěšili, protože Bára je podle mne ideál krásy," skoro se začervenala Jitka.

"Taťániny modely miluju, oblékám je, nosím je a je to pro mne taková jistota. Nakazila jsem tím i svoji dceru, která ji taky miluje. Táňu mám hrozně ráda jako člověka, protože je takové sluníčko. Vždycky mě rozesměje a pozitivně nabudí," řekla nám Asterová.

Jitka se po delší době vrátila ke své roli v muzikálu Mamma Mia!, tak nás zajímalo, zda neměla problém vrátit se skoro po roce do kostýmů, které jsou dost odvážné. "Tenhle muzikál se začal hrát před třemi lety, to jsem tam nastupovala trošku silnější. Pak se mi podařilo zhubnout a kostýmy se zabraly. Tak teď nemůžu ztloustnout, aby se znova povolovaly. To by byla hrozná potupa. Takže si držím velikost třicet šest, aspoň tady u Táni," uzavřela. ■