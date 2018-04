To nebyli žebrající muzikanti tmavé pleti! Na Karlově mostě zahrála slavná francouzská kapela

Bývalí Gipsy Kings zahráli na Karlově mostě. Video: Archiv Lagardere

V centru Prahy se objevily hvězdy světového rozměru, členové kapely The Original Gypsies of Camargue, dříve Gipsy Kings. Tito francouzští romští zpěváci, jejichž hity Bamboléo, Baila Me nebo Volare znají po celém světě milióny fanoušků, se odvázali natolik, že zahráli své pecky i přímo u Karlova mostu. A naprosto uchvátili kolemjdoucí.

Kapela The Original Gypsies of Camargue vystoupí už dnes v pražském Foru Karlín. V rámci příprav na koncert vyrazili členové kapely do centra Prahy a neváhali si s sebou vzít i kytary. Než začali zpívat své největší hity, mohli je kolemjdoucí pokládat za partičku žebrajících muzikantů.

„Bylo super, jak se ti lidé u nás shlukli a začali zpívat. Bylo vidět, že se jim to líbí, takže to byl pro nás skvělý zážitek a už se těšíme na zítřek,“ komentoval bezprostřední dojmy z hraní v centru Prahy člen kapely Jalhoul Bouchikhi zvaný Chico. „Nejdříve lidé většinou poznají naši hudbu, a pak teprve začnou ukazovat i na nás a poznávat nás. To je úžasný pocit,“ dodává Chico. ■