Monika Leová se se svobodou loučila v plavkách: Jenom striptéři prý chyběli

Monika Leová Super.cz

Moderátorka Monika Leová (26) si užila poslední dámskou jízdu před svatbou, když strávila se sestrou dva týdny na exotickém ostrově Bali. "Užily jsme si jak jedna druhou, tak i to rozloučení se svobodou. Pařily jsme na pláži, myslím, že to bylo se vším všudy. Tedy jenom bez striptérů," smála se Monika.

"Jen jsme samozřejmě nestihly všechno, co jsme měly v plánu ohledně svatebních příprav. Dodělaly jsme pozvánky, ale to bylo všechno. Myslely jsme, že do toho šlápneme, protože sestra mi jde za svědka. Radši jsme si užívaly to Bali, když už tam jsme jednou za čas. A řekly jsme si, že to nějak dáme po návratu," svěřila.

Vyzkoušely i místní rituály. "Byly jsme v jednom chrámu, kde se omývaly vodou a také ji pily, což nás mělo zbavit hříchů a splnit všechna přání. Vyjít jsme měly jako znovuzrozené, tak snad to vyšlo," uzavřela Monika. ■