Tohle mají být svatebky? Český návrhář modelce zakázal podprsenku, kalhotky v černé róbě prosvítaly

"Ten kostel je, myslím, docela dobrej, a odpovídá té podstatě, jak žijeme a fungujeme. To, že jsem to udělal zrovna tady, tak nějak doplňuje celou pointu kolekce Alternative Future. I když pro modelky to bylo docela náročné, protože místo na mole musely chodit po schodech," potvrdil, že i on měl o modelky obavy stejně jako my. Držely jsme holkám palce, aby nespadly, a nezlomily si vaz.

Pro modely zvolil pouze omezený počet barev. "Je to smetanová, černá, stříbrná a zlatá. A těch černých svatebních šatů jste si určitě všimli. Jsou takové hodně alternativní a odvážnější. Ale do budoucnosti potřebujeme odvahu, inspiraci a koule na to, abychom fungovali," míní Michal Marek. Kateřina Votavová, která je předváděla, je hlavní tváří jeho kolekce. "Pracujeme spolu už dlouho a naprosto se sžívá s tím, co dělám. A v mých věcech se cítí dobře," uzavřel. ■