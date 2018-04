Z haterů se nehroutí! Česká Miss Michaela Habáňová promluvila o drsných útocích na svoji osobu

Michaela Habáňová Super.cz

"Vždycky jsem útoky brala jako plus, protože jsem to brala tak, že obočí bylo něco, co si lidé zapamatovali. Že jsem hezká, byla většinou až ta druhá věc," říká se smíchem Míša, která se brežněvovského obočí před pár dny zbavila. "Nebylo to kvůli haterům, bylo to kvůli modelingu," vysvětluje.

Další zákroky ve tváři či na těle neplánuje, plastiky se jí prý zatím netýkají. "Vrásky snad zatím nemám, od smíchu jsou v pohodě. Jiné plastické změny neplánuji," říká.

Jak se o sebe úřadující královna krásy stará? "Odličování, to je jasné, to děláme všechny. Potrpím si na voňavé gely, pěny. Miluju, když vyjdu ze sprchy a krásně voním," dodala na představení kosmetických novinek. ■