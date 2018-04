Dva měsíce je paní Marešovou! Novomanželka Leoše poprvé po svatbě promluvila

Monika Marešová už si na nové jméno zvyká. Super.cz

Před dvěma měsíci se Monika Koblížková (37) stala paní Marešovou. Jak se změnil její život v roli manželky Leoše Mareše (42)? "Je to změna. První měsíc byl pro mě složitý. Zjistila jsem, že nejsem úplně vdávací typ. Je to krásný, je hezký, že jsme manželé, ale první měsíc jsem bojovala se ztrátou svého jména," řekla Super.cz Monika.

O tom, že by se jmenovala jinak, neuvažovala. Ani příliš neřešila to, že je už druhou Monikou Marešovou. "Nejde o to, že jsme dvě Moniky Marešové. Byla to trošku ztráta identity, neměla jsem pocit, že to jsem já. Ale už mám všechny doklady, jakmile jsem to všude viděla, tak jsem si řekla, že to tak je," usmívá se.

"Bylo pro mě jasný, že si vezmu manželovo jméno. Zvažovala jsem Monika Mareš, ale to by bylo v situaci, kdybychom nežili v Čechách. Jsme tady a Monika Marešová je přirozený a jasný," vysvětluje.

Monika před půl rokem odešla z práce. Prozradila, že nyní se do pracovního procesu zase vrací a opět jako kosmetická redaktorka. A půjde o módní magazín. "Od odchodu z práce jsem neměla ani jeden den, co bych si četla knížku a válela se. Pomáhám ve spoustě věcech Leošovi, jedu si svoje projekty, mám schůzky. Od 1. května ale zase nastupuju do práce, zastesklo se mi," dodala na přehlídce módních plédů, které navrhuje její maminka. ■