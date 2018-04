Jak je na tom? Ochrnutá režisérka Poledňáková otevřeně promluvila o svém zdraví

Režisérka po mozkové mrtvici stále rehabilituje. Herminapress

Letos v létě to budou dva roky, co režisérku komedie S tebou mě baví svět postihla na chalupě mohutná mozková mrtvice, po které úspěšná filmařka ochrnula na levou polovinu těla. Marie Poledňáková (76) je ale velká bojovnice a neztrácí naději, že se jí hybnost ruky, s níž má největší potíže, vrátí. „Je to lepší, hojí se to ale pomalu,“ svěřila Super.cz režisérka a rozpovídala se o tom, jak nyní tráví dny.