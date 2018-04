Je libo želfíčko? Profimedia.cz

Želvu její odraz velmi zaujal, několikrát do kamery zkusila kousnout. Nápad na fotku se tak nabídl a Polanszky příležitosti využil.

„Dívá se přímo do kamery, vypadá to, jako by se sama fotila, bez pomoci člověka,“ vyplatil se dobrodruhovi výlet do Karibiku, který prý měl dlouho na svém bucket listu, tedy na seznamu věcí, které chce člověk udělat předtím, než zemře. Asi ani nedoufal, že se vrátí s takovou perličkou. ■