Pamatujete si Terezu z Big Brothera? V nové adrenalinové reality show na rozdíl od té šmírovací zhubla

Big Brother, kde skončila na 12. místě, Terezu příliš nenadchnul. Mnohem lépe než v uzavřeném prostoru se totiž cítí u oceánu. „V Big Brotherovi nebyly vlny. Tam je lidi jen dělali, v Cool Wave je sjíždějí. V Brotherovi byla hrozná nuda, zato v Cool Wave to byla jedna velká legrace. Tam jsem přibrala osm kil a tady jsem dvě zhubla,“ řekla nám Tereza, která je několikanásobnou mistryní ČR v surfování a kvůli svému životnímu stylu žije v Dominikánské republice. V nové reality show jako kouč účinkuje i její bratr Otmar.

„Surfování je nedílnou součástí mého života. Kdybych nesurfovala, tak bych to nebyla já. Je to naprostá svoboda. Ve chvíli, kdy jste ve vodě, svět kolem vůbec neexistuje. Naprosto vás to pohltí!“ dodala Tereza o sportu, který zažívá celosvětový boom. V roce 2020 bude dokonce poprvé součástí olympijských her.

Češi sice nemají kde trénovat, ale nestojí stranou. Od 23. dubna se osm soutěžících na kanálu Prima Cool popere s vlnami obklopujícími ostrov Fuerteventura. ■