Proč tenhle snímek vzbudil takový rozruch? Tomáš Klus se pochlubil fotkou své kojící manželky

Tamara Klusová s dcerkou Jenovéfou Foto: Instagram T. Kluse

Tu naposledy zvěčnil přímo u kojení sedmiměsíční dcerky Jenovéfy. „UsPoKojení,“ okomentoval svou typickou slovní hříčkou fotku pyšný tatínek, který možná vůbec nečekal, jaký nevinná fotka kojící maminky vzbudí rozruch.

Hned pod snímkem se totiž rozpoutala bouřlivá diskuse. Někteří fanoušci totiž kojení považují za natolik intimní věc, že nechápou, proč se jím Klus chlubí.

„Já tedy nejsem úplně proti, ale za mě je to intimní věc a opravdu se vystavovat na sociální síti nepochopím. U miminka to chápu, ty se musí nakojit kdekoliv a kdykoliv jde to i decentně. Větší dítě to už na veřejnost nepatří,“ zněl jeden z mnoha komentářů.

Další se však Tamary zastávali. „Fandím všem, kteří se nebojí nakrmit své dítě kdykoliv a kdekoliv. A schovávat se? Proč? Je to nejpřirozenější věc na světě. Matka krmí své dítě,“ hájil Tamaru jeden z mnoha diskutujících. A co si myslíte vy? Patří kojení dítěte na veřejnost? Hlasujte v anketě pod článkem. ■