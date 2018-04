Přiznání seriálové herečky Kristýny Janáčkové: Nevyrostla kvůli vážnému zranění

Herečka promluvila o těžkém zranění z dětství. Super.cz

Drobná herečka známá ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Cesty domů Kristýna Janáčková (36) nikdy svou výšku příliš neřešila. To, že dosahuje sotva 160 cm, jí v práci před kamerou ani na divadelních prknech nikdy nečinilo problémy. Nyní ale přiznala, že za její drobnou postavou stojí těžké zranění z dětství.

Se svým synem Luisem Frederikem (4) totiž zavítala k uvedení nové reality show FTV Prima Cool Wave, podívat se na své kolegy, jak se učí sjíždět vlny, sama si to ale nevyzkoušela. „Bojím se, nejsem moc adrenalinový člověk, ale mám ráda výzvy,“ svěřila herečka a prozradila, proč se nebezpečným sportům vyhýbá. „V deseti letech, kdy jsme s rodinou jezdili do Vysokých Tater a dělali jsme tam každodenní túry, se stalo, že jsem při jedné túře spadla ze skály,“ řekla Super.cz herečka s tím, že si přivodila nepříjemné zranění.

„Sjela jsem takový celkem strmý kopec, nabrala jsem rychlost a vyskočila jsem na ostré kameny a nabila jsem si záda. Bylo to celkem nepříjemné, a to byl můj asi největší úraz. Od té doby jsem na sebe extrémně opatrná,“ svěřila Kristýna a vzápětí dodala. „Lékaři mi po tom pádu z Vysokých Tater řekli, že díky tomu už asi tolik nepovyrostu, zastavil se mi růst a vyrostla jsem potom už jen o takových pět centimetrů, takže možná pro to jsem taková malinkatá,“ prozradila na sebe herečka.