Plavky, surf a pevná postavička k nakousnutí: Tahle blonďatá sexy blogerka provokovala v nové reality show

Tahle kočka se objeví v reality show Cool Wave. Foto: Super.cz/archuv Prima Cool

Odvážná blondýnka surfovala poprvé teprve loni v listopadu na Lanzarote, ale v soutěži nedala svou kůži zadarmo. Proti sobě bojovali čtyřčlenné týmy složené ze surfařů různých úrovní, od nadějných začátečníků po téměř profesionály. Veru se tak nemusela bát, že se mezi profíky ztratí.

Někdy ale všechny pořádně naštvala. „Mně všichni říkali, že se moc fotím. Že si dělám neustále selfíčka. Ale to je moje práce,“ vysvětlovala kráska, jež v plavkách oslňovala svou sexy postavičkou.

Veru se pustila i do nejrůznějších adrenalinových disciplín. A kdy si nejvíc sáhla na dno? „Jednoznačně při bootcampu, to jsem si myslela, že chcípnu. Večer předtím jsme měli dost divokou party, takže jsem nečekala, že přijde budíček v sedm ráno a budeme mít před barákem kola, GPS souřadnice a pojedeme kamsi 14 kiláků. Když jsme přijeli na místo souřadnic, kde jsme mysleli, že je cíl, byla to jen půlka cesty. A když jsme dojeli zpět do resortu, už jsem se viděla odpočívat, ale čekal na nás bootcamp, kdy jsme museli odhazovat pneumatiky od trucků, dělat plank atd. Málem bylo po mně! Ale po natáčení mám kondičku výbornou,“ smála se kráska. Soutěž poběží na kanálu Prima Cool od 23. dubna. ■