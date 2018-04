Sexy Heidi Janků v jednom kole: Opět útočí na televizní obrazovky

Zpěvačka bude nově moderovat se svým kníračem. Foto: archiv TV Relax

„Bude se jednat o takový lifestylový magazín, kde se budou řešit nejrůznější témata. Například o zdravé stravě, cvičení jógy nebo tam také bude rubrika pro lidi, kteří si chtějí pořídit pejska,“ svěřila Heidi, která přišla s nápadem, že udělá ze svého knírače Edy celebritu a bude s ním pořad natáčet.

„Máme za sebou první společné velké focení a natáčet začínáme tento týden. Eda je hodně zvídavý a má rád lidi, takže si myslím, že ho to bude bavit, rozhodně neměl během focení problém,“ prozradila Super.cz Janků, které to na fotkách se svým mazlíčkem neuvěřitelně sekne. Mimo jiné poodhalila, že se pořad bude točit na nejrůznějších místech. „Budeme například v parku cvičit, podíváme se na cvičák se psy, ale také se bude točit u mě doma,“ řekla zpěvačka, která se objeví v pořadu Dámská jízda na televizi Relax už 6. května.

V poslední době to ale není její jediné televizní natáčení. Poté, co v únoru ohlásila svůj odchod z pořadu Aféry televize Barrandov s tím, že se neumí hádat a tento formát jí nevyhovoval, se k moderování opět vrátila. „Točím zase Aféry, hrozilo, že pořad skončí, a to jsem nechtěla, zasáhlo by to hodně lidí a rozhodla jsem se, že to ještě zkusím. Uvidíme, jak dlouho budu natáčet, zatím to mám domluvené do konce června,“ odtajnila Heidi Janků. ■