Trsali jste na její hity na diskotékách v devadesátkách. Černá perla se sametovým hlasem konečně míří do Česka

Heather je hlasem skupiny M People, se kterou dosáhla světového úspěchu díky hitům Moving On Up, One Night In Heaven a Search For The Hero. Bodovala na špičce žebříčku Billboard a v letech 1994 a 1995 získala 2 prestižní ocenění The Brit Awards za nejlepší taneční písně. ■

Foto: archiv Heather Small Voice of M People