Ilona Csáková po deseti letech pokřtila nové album: Splnila si na něm jedno velké přání

Zpěvačka Ilona Csáková (47) letos slaví 32 let na hudební scéně, a tak se rozhodla, že své fanoušky potěší novým studiovým albem Pořád jsem to já. „Měla jsem pocit, že mám zrekapitulovat svoji dosavadní třicetiletou kariéru zpěvačky. Desku jsem si sice nadělila až po dvou letech, ale nadělila jako dárek,“ svěřila Super.cz zpěvačka, která měla roky velké přání, a to nazpívat song s Karlem Gottem (78).