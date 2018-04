Maskot SuperStar Laci vytřel porotě zrak: Takhle se popral s písní Justina Biebera

Laci zazpíval píseň od Justina Biebera. Video: archiv TV Nova

Diváci Laciho poznali jako chlapce žijícího ve velmi chudých poměrech. Štáb pozval do provizorně zařízeného bytu, kde žije s nemocnou maminkou. Když pak na castingu zazpíval vlastní píseň Pošta, byl vnímán spíše jako kuriozita než pěvecký talent. Přesto si zasloužil postup a šanci předvést, co v něm je.

Dnes už je na tom Laci podstatně lépe. Jeho příběh dojal diváky, kteří jej prostřednictvím televizí Nova a Markíza podpořili, aby měl vyhovující bydlení. Sympatický Slovák v SuperStar udělal další krok ke slávě.

Laci šířil dobrou náladu svými písněmi pro děti a leckdo se mohl obávat, že jeho cesta v soutěži skončí, když bude muset sáhnout po cizím repertoáru. Píseň Love Yourself od Justina Biebera ale zvládl skvěle a porota nešetřila chválou. Laci se tak probojoval mezi čtyřicítku nejlepších soutěžících.

„Myslel jsem si, že v těch „normálních“ věcech budeš silně limitovaný. Ale teď už si to nemyslím. Mně se to líbilo, jak jsi to zazpíval,“ ohodnotil jeho výkon Matěj Ruppert. Celá porota se shodla na tom, že má Laci pokračovat dál. Z maskota se tak stal plnohodnotný zpěvák, který má šanci dotáhnout to v SuperStar hodně daleko. ■