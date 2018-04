Nejkrásnější dívka roku 2000 Michaela Salačová: Jen o vlásek unikla smrti

Modelka se rozpovídala o nepříjemném zážitku. Foto: intagram M.Salačové

Velké štěstí. O tom může mluvit Miss ČR 2000 a profesionální dýdžejka Michaela Salačová (37). Když se loni v lednu na sociální síti svěřila s tím, že měla na dálnici D1 vážnou nehodu, při které se jí ani jejímu synovi nic nestalo, nikdo netušil, že to nebylo poprvé, kdy jí šlo o život.

Modelka se nyní svěřila s tajemstvím, které v sobě takřka dvacet let nosila a o kterém věděl jen málokdo. V osmnácti letech totiž nezvládla řízení a málem ji to stálo život. „Tenkrát jsem měla dost těžkou autonehodu, o které asi nikdo neví. I když jsem byla tenkrát mediálně sledovaná, byla jsem rok po vítězství v soutěži Miss, tak i díky tomu, že sociální sítě neexistovaly a síla internetu také nebyla valná, tak se o tom v podstatě nevědělo,“ odtajnila Salačová a rozhodla se popsat celé neštěstí.

„Spadla jsem s autem z mostu. Zní to šíleně a stejně tak šílené to i bylo. Měla jsem pár měsíců řidičák, řídila jsem nové auto svého tehdejšího přítele, který seděl vedle mě. U Kralic nad Oslavou jsem dostala šílený smyk,“ prozradila dýdžejka, které se tehdy jen zázrakem podařilo uniknout smrti.

„Autem jsem dosmykovala na most, kde jsem prorazila svodidla a za zadní nápravu jsem se s autem na ten most pověsila. Visela jsem tu asi 10 minut, pak se auto utrhlo, my spadli dolů, asi 15 metrů, na střechu,“ odtajnila na svém blogu modelka. „Strašné. Můj přítel byl na tom podstatně hůř než já. Ale přežili jsme oba, naštěstí bez větších následků,“ dodala Salačová, která se po letech rozhodla svěřit s trýznivým zážitkem z minulosti.